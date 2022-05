Durante esta semana, el programa “Magaly TV, la firme” ha presentado diversos fragmentos de su entrevista con Rodrigo Cuba, quien en una reciente declaración admitió que rechazó importantes contratos de provincia por mantenerse en Lima junto a su exesposa Melissa Paredes y su hija Mía.

En la declaración para el programa conducido por Magaly Medina, el futbolista reconoció que en años anteriores recibió importantes ofertas de trabajo para jugar en provincia; sin embargo, él prefirió quedarse cerca a su familia.

“Yo siempre he buscado lo mejor para la relación y para mi familia, mis decisiones siempre han ido en pro de eso. Incluso, yendo más atrás, he dicho no a contratos buenos cuando me ofrecieron en provincia, priorizando a mi familia”, contó el ‘Gato’ Cuba.

“Priorizando quedarme en Lima buscando la unión familiar y no esta separación que se puede dar cuando uno se va a jugar a provincia y otro se queda en Lima. Yo he tenido la opción de irme varios años a provincia por buenos contratos y he dicho: ‘no, gracias’, buscando obviamente el bienestar de mi familia”, agregó el futbolista.

Como se recuerda, durante esta semana Melissa Paredes y Rodrigo Cuba han ofrecido entrevistas a programas de espectáculos. La actriz conversó con Ethel Pozo en “América Hoy”, mientras el futbolista lo hizo Magaly Medina en su espacio de ATV.

VIDEO RECOMENDADO

Said Palao fue suspendido de “Esto es guerra” tras reclamo de Johanna San Miguel

Suspenden a Said Palao en 'Esto es guerra'