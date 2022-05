Fiel a su estilo, el presentador del programa Amor y Fuego, Rodrigo Gonzáles, arremetió contra Patricio Parodi por una particular situación.

MIRA ESTO: Patricio Parodi y Luciana Fuster discuten EN VIVO por defender a Paloma Fiuza

Tras observar uno de los reportajes de su espacio televisivo, el popular Peluchín criticó que el capitán de “Los Guerreros”, en el reality Esto Es Guerra, use “los mismos” apodos cariñosos para todas sus parejas.

“Entiendo que uno tenga diferentes formas de amar y las mismas formas de demostrar amor. Pero de ahí a hablarle exactamente igual a como le hablaba (a su expareja) (…) tu entorno sabe como es, tus amigos también, la nueva novia quizá no sabe, no pasa nada, poca creatividad pero no pasa nada. Pero si has hecho veinte mil historias (con tu expareja) no vas a usar las mismas chapas”, aremetió.

En otro momento, el conductor comparó los apelativos que el influencer usa con su actual pareja, Luciana Fuster, y los que usaba con su exnovia Flavia Laos.

“Tú no le vas a decir igual que le decías (a tu expareja), además públicamente, a tu recién pareja. Así le decías decías a Flavia, cariño, sé un poco más creativo”, cuestionó.