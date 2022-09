Le causa gracia. El conductor de televisión Rodrigo González cuestionó que Julián Alexander, actual esposo de la presentadora Ethel Pozo, se considerara un personaje no público.

Durante la última edición del programa “Amor y Fuego”, espacio que conduce junto a Gigi Mitre, el popular “Peluchín” arremetió contra el productor, quien se negó a brindar declaraciones sobre su matrimonio debido a que supuestamente no es un personaje mediático.

“O eres público o no eres público, o te gusta o no te gusta, o sales o no sales, no sales en lo que tú quieres, cuando no te gusta”, puntualizó.

González incluso se refirió presuntamente, y de forma indirecta, a Alfredo Zambrano, esposo de la conductora Magaly Medina, y la repercusión de este en el mundo del espectáculo.

“Julián Alexander dice que no es un personaje público, ya, el notario tampoco entonces. (Él) que todo el día sale en la televisión, en las plataformas de la mujer, todo el día sale ahí y cuando no le gusta no es público. Ya está con el síndrome del notario este”, señaló entre risas.

