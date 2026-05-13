Rodrigo González llamó la atención al revelar que tuvo un encuentro con Darinka Ramírez en un exclusivo centro comercial, poco después de que ella hiciera pública una presunta reducción en la pensión de su hija con Jefferson Farfán.

El conductor de “Amor y Fuego” señaló que se mostró impactado al verla en el interior de una tienda de lujo, tras las fuertes declaraciones que brindó junto a su abogado contra la ‘Foquita’.

En la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, González contó que se encontró con Ramírez en una tienda de Louis Vuitton.

De acuerdo con su relato, el hecho le generó sorpresa, ya que pocas horas antes la influencer había cuestionado públicamente la supuesta intención de Jefferson Farfán de reducir la pensión de su hija.

El conductor incluso confesó que optó por expresarle directamente su sorpresa al verla en dicho lugar.

“ Se lo dije en voz alta, así que los vendedores se rieron porque yo: ‘¿Qué haces aquí en Louis Vuitton?’ ”, manifestó Rodrigo.

Tras el inesperado encuentro, Darinka respondió al comentario de ‘Peluchín’ e intentó manejar la situación con humor.

“ ‘Ay, Rodrigo, con quién me vengo a encontrar todavía. Bueno, una merece su gustito, ¿no?’ ”, dijo el conductor sobre la respuesta que recibió por parte de la joven madre.