En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González brindó su “humilde opinión” sobre la entrevista de Brunella Horna a la cantante argentina Tini, la cual fue muy cuestionada en redes sociales.

“Ella quería ser íntima de la Tini y se olvidó que estaba yendo a representar a un público que lo quería a través de tu micrófono, es saber más acerca de su ídolo, saber más de ella, a nosotros nos importa tres hectáreas de pepinos tu vida”, expresó Rodrigo.

Luego continuó con: “vas a una entrevista a convertirte en la protagonista, claro, como no has estudiado comunicaciones, como te han dado un micro por ser la ex de Renzo Costa (...) piensas que estás en la sala de tu casa, que estás en una conexión indirecta, en una llamada de WhatsApp con una amiga tuya. Ella es Tini, queremos conocerla más, no nos importe lo que a ti te encante, lo que te gusta”.

