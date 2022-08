El empresario Rafael Fernández habló sobre su divorcio de la presentadora Karla Tarazona, con quien convivió más de un año y medio, y se pronunció sobre los hijos de su expareja.

En diálogo con la periodista Magaly Medina, el popular “Rey de los huevos”, quien ya se encuentra viviendo en solo en un departamento de soltero, aseguró que dialogó con los menores y les expresó su cariño.

“Creo que va a estar muy bien (mi relación con ellos), yo les he hablado y les he dicho que los quiero muchísimo, son lo máximo, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, muy buenos, inteligentísimos los tres. Ellos no merecen que yo deje de estar a su lado”, indicó.

“Los chicos han respondido muy bien en el colegio (…) son chicos que valen la pena, no solo porque son inteligentes, son re cariñosos, expresan mucho amor. (…) Nada me costaría hacerles un fondo para su educación, la cosa es aprovechar la oportunidad y sé que sí lo van a hacer”, manifestó en diálogo con el programa Magaly TV La Firme.

Cabe precisar que Fernández ya había anunciado, a través de un comunicado, que no declararía al respecto, sin embargo, esta vez se aventuró a contar que fue él quien decidió distanciarse con Tarazona.

El empresario Rafael Fernándezcontinúa con su proceso de divorcio de la conductora Karla Tarazona, con quien llevaba casado poco más de un año y medio.

Las cámaras del programa “Amor y Fuego” captaron al aún cónyuge de la presentadora de “D Mañana” en la comisaría de Santa Felicia, La Molina, sentando una denuncia policial por abandono y retiro de hogar.

El llamado “Rey de los huevos” se retiró del domicilio que compartía con Tarazona, y los hijos de esta, y ahora reside en un departamento de soltero.

“Rafael Fernández manifestando haber hecho el retiro voluntario del hogar el día 26 de agosto de 2022 a las 8 de la mañana, el cual compartía el mismo inmueble con su esposa, Karla Tarazona, llevándose consigo sus prendas personales, por motivos que han iniciado un proceso de divorcio, lo que deja constancia ante la PNP para fines del caso”, se lee en el documento al que el citado programa tuvo acceso.

