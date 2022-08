Lo dijo todo. El empresario Rafael Fernández habló sobre su separación de la presentadora Karla Tarazona y no escatimó en brindar detalles al respecto.

En diálogo con la periodista Magaly Medina, el popular “Rey de los huevos”, quien ya se encuentra viviendo en solo en un departamento de soltero, aseguró que ambos estuvieron “mucho tiempo en terapia de pareja”.

“Nos fue relativamente bien (…) siempre digo cuanto te demoras en conocer a una persona, creí en lo que mi corazón me decía. Di el paso porque me sentí seguro de abrir una oportunidad en mi vida, que no haya salido bien es distinto, así es la vida”, indicó.

Cabe precisar que Fernández ya había anunciado, a través de un comunicado, que no declararía al respecto, sin embargo, esta vez se aventuró a contar que “no conoció a nadie y tampoco piensa en establecer una relación tan rápido”.

“No hubo una tercera persona o una pelea, algo por el estilo, fue simplemente una decisión que se vino tratando de acomodar pero no se pudo”, comentó.

Rafael Fernández, aún esposo de la presentadora Karla Tarazona, se refirió al anuncio de su divorcio y no descartó un posible reencuentro con su expareja.

El empresario fue captado ingresando a una comisaría, por las cámaras del programa “Amor y Fuego”, donde supuestamente acudió a denunciar un robo.

“Hemos quedado, como dice el comunicado (que emitimos sobre nuestro divorcio), que no vamos a declarar. (¿O sea que la separación es para toda la vida?) Sí, bueno, nunca nadie puede decir para toda la vida (…) estamos en buenos términos”, manifestó en diálogo con el citado programa.

El llamado ‘Rey de los huevos’ también destacó que su separación “fue una decisión de ambos” lados de la pareja.

“El amor por mi parte se fue desgastando un poco, después se tomó una decisión”, puntualizó.

