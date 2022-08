Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales. Desde entonces, ambos evitaron dar explicaciones en TV.

El empresario ha decidido reaparecer en Instagram para dedicar un sentido mensaje a su hijo, a quien agradeció por escucharlo y acompañarlo en este difícil momento.

“Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá”, escribió en sus stories de Instagram, junto a una fotografía en la que aparecen ambos.

Rafael Fernández dedicó emotivo mensaje a su hijo tras separarse de Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

Por su parte, Karla Tarazona ha evitado pronunciarse o compartir algún detalle de su vida personal en redes sociales. Sin embargo, si decidió borrar todas sus fotografías juntos de su cuenta de Instagram.





