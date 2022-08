El empresario Rafael Fernández fue captado en las inmediaciones de una comisaría tras su inesperada separación de Karla Tarazona.

“Hay cosas que son complicadas, uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino. (Se te ve un poco sentido... ) obviamente porque ya no voy a estar con ellos todos los días, los chicos siempre me alegran, eso es algo que se va a extrañar mucho”, comentó en diálogo con el programa “Amor y Fuego”.

Fernández comunicó junto a la presentadora, a través de sus respectivas redes sociales, su divorcio de la expareja del cantante Christian Domínguez.

“Obviamente a Karla le voy a tener mucho cariño (¿Solo cariño entonces?) sí, el amor de mi parte se ha ido desgastando”, comentó contundentemente sobre la conductora de “D’ Mañana”.

Rafael Fernández a su hijo tras separarse de Karla Tarazona: “Me hiciste recordar que siempre estarás para mí”

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio el pasado viernes 26 de agosto, a través de un comunicado en redes sociales. Desde entonces, ambos evitaron dar explicaciones o pronunciarse hasta ahora.

El empresario ha decidido reaparecer en redes sociales para dedicar un sentido mensaje a hijo, a quien agradeció por escucharlo y acompañarlo en este difícil momento de su vida tras terminar su relación con la conductora del programa “D’mañana”.

“Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá”, escribió en sus stories de Instagram, junto a una fotografía en la que aparecen ambos.

Por su parte, Karla Tarazona ha evitado pronunciarse o compartir algún detalle de su vida personal en redes sociales. Sin embargo, si decidió borrar todas sus fotografías juntos de su cuenta de Instagram.

