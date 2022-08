El director Efraín Aguilar criticó al programa digital “Hablando Huevadas”, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y consideró que no es un espacio de comedia.

El también actor aseguró que “si ellos se ganan la vida así y les parece correcto, perfecto, pero no lo comparte”.

“En principio, el género que hacen ellos no es comedia, es cualquier otra cosa que no tiene calificación porque el sentarse frente a un micrófono, con un poco de música y comenzar a burlarse de la gente, eso no tiene calificación”, afirmó Aguilar en diálogo con el influencer “Pablancho”.

El llamado “Rey Midas de la televisión peruana” calificó al sketch como una “asociación de garabatos cómicos, entre comillas, en los que la gente se divierte de ser burlados asimismo o a terceras personas”.

“La comedia o el teatro no es agresión al público, he visto solo un programa, me parece una agresión”, sentenció.