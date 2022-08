Sheyla Rojas se presentó en el programa de Magaly Medina a través de una videollamada, para contar detalles de la celebración de su cumpleaños junto a su pareja Sir Winston. Además, la también modelo afirmó que ya no está apurada en convertirse en madre por segunda vez, ya que quiere fortalecer su relación para que no finalice de forma inesperada.

“Yo tenía cita el cuatro de agosto, pero yo me quede más tiempo en Estados Unidos y perdí mi cita con el doctor. Entonces, mi cita es el 15 de setiembre (...) este doctor es especialista en fertilidad, y solo esperar, porque tampoco es que me desespere por eso”, expresó Sheyla Rojas a Magaly Medina.

Luego continuó con: “nos estamos enfocando en formar una relación sólida y no darme con la sorpresa o apresurar las cosas, como el caso de Karla (Tarazona) un día se casa y al año siguiente se termina y yo no quiero eso”

Karla Tarazona contra Rafael Fernández por dar entrevistas: “Estoy decepcionada, me ha ridiculizado

Karla Tarazona reapareció en la conducción del programa “D’ Mañana” y habló sobre su separación con Rafael Fernández. Además, arremetió contra su ahora expareja, ya que él estará brindando entrevistas en Amor y Fuego y en Magaly TV: La Firme.

“Estoy sorprendida, no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguno volverá a tocar este tema, me sorprende, me decepciona, también, claro. Siento que considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor. Se debió esperar un tiempo, sobre todo sabiendo que una de las partes está afectada”, expresó.

Luego continuó con: “hacer esas declaraciones, lastimar, echar más leña al fuego. Este fin de semana para mí ha sido muy doloroso, de mucha confusión y pensando qué va a pasar por mis niños. Ver que él estaba sentado es una falta de respeto porque una parte siempre queda más afectada”.

