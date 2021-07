No se quedó callado. Rodrigo González explotó contra Magaly Medina luego de enterarse que la “Urraca” criticó el ampay que presentó su programa “Amor y Fuego” a las “Chicas Tulum” en el mismo restaurante que André Carrillo y Jefferson Farfán.

A través de sus redes sociales, el popular “Peluchín” se dirigió de forma contundente a la conductora de “Magaly TV la firme” y consideró que “presume huachaferías”.

“Después de ver sus inconsecuencias y lo que ahora proyecta, ventilando sus amores y desamores, ufanándose y presumiendo huachaferías (es decir, se convirtió en mucho de lo que siempre criticó)”, publicó.

Asimismo, concluyó que no tener la primicia terminó por molestar a la “Urraca” y aseguró que jamás aceptaría una recomendación o consejo suyo.

“Siempre es así cuando alguien tiene una primicia, información o destape. Cuando no es su contenido, despotrica, lanza indirectas, le arde, minimiza, se pica. (...) Es mejor no tomar en cuenta las opiniones de quien no aceptarías consejos”, remarcó.

La crítica de Magaly Medina

Previamente, Magaly Medina criticó que Amor y Fuego presentara como ampay las imágenes de las “Chicas Tulum” en una presunta reunión con futbolistas de la Selección Peruana.

“Para decir ampay se necesitan cosas muy contundentes, la palabra ampay, que alguna vez nació en mi programa Magaly TV y que se hizo conocida vinculada a este programa, a veces es utilizada para cualquier tontería”, dijo.

