Jossmery Toledo, exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), afirmó, mediante videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, que se siente afectada por los comentarios negativos que recibe luego de que haya sido mencionada en un presunto ‘ampay’ con las ‘chicas Tulum’, el delantero de la selección peruana André Carrillo y el futbolista Jefferson Farfán.

“Chicos, cómo están, espero que bien, yo acabo de terminar de ensayar para el baile del día sábado y también quiero comentarles o aconsejarles, más que todo, que no se guíen de algunos titulares que, de verdad, me incomoda que sean mujeres las que nos atacan, las que nos critican, las que nos dicen que somos tal por cual, o comentarios negativos”, dijo la influencer en la mencionada red social.

“¿Ustedes creen que no nos afecta? También somos seres humanos y nos afectan sus comentarios”, agregó.

Jossmery Toledo sobre supuesta "encerrona"

Asimismo, Jossmery Toledo precisó que solo estuvo almorzando con sus amigas Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Maracarena Gastaldo en un restaurante, por lo que no hay pruebas que la relacionen con los jugadores de fútbol.

“No hagan caso a titulares que todavía salen en la noticia. Ustedes han visto, no hay nada de malo, hemos estado almorzando con unas amigas y listo, no hay más. Por favor, eviten estar comentando esas cosas cuando no supongan, cuando tengan una prueba, sí, háganlo”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO