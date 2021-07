La actriz Mayra Couto, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, escribió lo orgullosa que está de su cuerpo y dejó una reflexión sobre lo que estaría detrás de algunas personas que baja unos kilos de más.

“Muchas veces me han dicho ‘has bajado de peso, qué bien se te ve’ y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes”, escribió la recordada por su personaje Grace en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás. Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, agregó en la mencionada red social.

MIRA AQUÍ: Fabio Agostini respondió así a presunto ampay a Paula Manzanal con Jefferson Farfán y André Carrillo

Los seguidores de Mayra Couto comentaron la fotografía y sus opiniones estuvieron divididas. Algunos usuarios cuestionan su publicación y otros están de acuerdo con su pensamiento.

“No todas las flacas están enfermas y no toda gordura es sana, estigmatizar los cuerpos ya sea por flacos o por gordos no está bien, cada persona debe encontrar un equilibrio en su salud tanto física como mental, que bueno que la hayas encontrado, felicidades pero no estigmatices el cuerpo de otra persona que tal vez es delgada por que sí, pero es igual de saludable que tú”, escribió una seguidora.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Como se recuerda, Mayra Couto ya escribió, en 2019, sobre lo orgullosa que estaba sobre su cuerpo y no por qué tener molestia por mostrar su celulitis.

“¿Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy? No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir. Sí, he visto en revistas, en la tele y en las redes que se supone que existe una figura ideal. Resulta que es mentira. Cada persona tiene una figura distinta y esa figura tiene que ver con sus raíces: sus padres, abuelas, etc”, escribió en ese momento.





VIDEO RECOMENDADO