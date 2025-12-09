Rodrigo González salió al frente para defender a su equipo de trabajo tras las declaraciones de Samahara Lobatón, quien afirmó que los reporteros la habrían jaloneado, motivo por el cual gritó.

De acuerdo con la hija de Melissa Klug, un periodista de Willax Televisión fue quien la trató con mayor rudeza, ejerciéndole mucha presión en el brazo y el pecho.

“ Ella dice el de Willax, o sea se refiere al de ‘Amor y Fuego’ y acá te lo decimos como compañeros de Diego Chocce, como presentador, como quieres que te lo diga, que avalamos que él no hizo ningún tipo de presión ni de fuerza contra ti ”, manifestó Peluchín.

No obstante, el conductor de televisión se molestó al defender a su reportero y acto seguido arremetió contra la influencer.

“ Entonces, deja de inventar cínica serial y deja de poner el nombre de mi equipo en tu boca para mentir ”, agregó González, mientras Gigi Mitre expresó: “ Farsante ”.

Luego de que se hiciera viral el grito de Samahara Lobatón frente a los reporteros al salir de la conciliación con Bryan Torres, la influencer decidió aclarar lo sucedido en Instarándula.

“ Te puedo jurar por mis hijos, Roger de ‘América Hoy’ estuvo ahí y realmente fueron demasiado toscos. Me empujaban, me golpeaban, pero el peor fue de Willax, que con fuerza me hacía demasiada presión en el brazo y pecho ”, sostuvo la hija de Melissa Klug.