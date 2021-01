Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Samahara Lobatón y Youna juntos afuera del domicilio de la influencer. Cabe mencionar que Jonathan se retira luego de unos minutos y deja el coche de la bebé en plena pista, pues habría discutido con Samahara.

Ante esta situación, Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su preocupación, pues creen que, luego de la agresión física que mantuvo la pareja, “es como para no tener contacto nunca más en la vida”.

“Me parece raro que hayan tenido este encuentro (...) Van a tener el vínculo siempre por la hija. Nosotros hemos leído el parte y es como para no tener contacto nunca más en la vida y solamente lo justo y necesario por la niña” , comentó Gigi Mitre.

Rodrigo González hizo saber su desacuerdo ante el viaje que hizo Melissa Klug con su pareja, dejando a Samahara enfrentando el problema de agresión física.

“No sé, Melissa Klug de viaje con el novio y la hija aquí... Si ya se sabe que ambos no manejan y tienen poco control de su ira y pueden terminar usando un cuchillo, ¿Cómo los dejan que estén así uno frente al otro? No entiendo... Yo no la hubiera dejado y menos sin supervisión”, expresó.

MIRA EL VIDEO

CORREO - Rodrigo González critica a Melissa Klug

VIDEO RECOMENDADO