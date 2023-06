Rodrigo González cuenta terrible anécdota con Andrés Hurtado: “Empezó a gritar como un loco”

Rodrigo González contó una situación que vivió con Andrés Hurtado cuando mencionó que el conductor de ‘Sábado con Andrés’ estaba en el set. En aquel momento, Hurtado acompañaba al candidato Hernando de Soto.

El popular ‘Peluchín’ reveló la molestia de Andrés Hurtado y que fue testigo de sus cambios de humor.

“ Cuando Chibolín vino a este show, al cual nadie le invitó, pero vino acompañando a Hernando de Soto, él ingresó aquí y montó un numerito porque nosotros dijimos en cámara que él estaba aquí y no sé quién le prometió a él que no lo íbamos a mencionar ”, expresó Rodrigo.

Asimismo, añadió: “ Dijo: ¿Por qué me han mencionado? Yo no tenía que aparecer. No saben cómo se fue, empezó a gritar como un loco, llamó a atención a Renzo. A nosotros nadie nos ha contado, nos consta cómo se pone y cómo es él cuando algo que se había planeado no sale como él lo tiene pensado ”.

Posteriormente, Rodrigo González también aclaró que no le tiene miedo a Andrés Hurtado. “Lo hizo aquí, nosotros lo vinos. Lo creemos capaz de eso y de bastante más, pero hay gente a la que le tiene miedo y sabe que está conectado. Recuerdo la vez que también llamó a mi abogado y le colgaste. No sé si era una amenaza, no sé si te tengo miedo, no sé pero aquí te espero siempre, no te tengo miedo. Aquí no te vamos avalar este tipo de maltratos ”.

