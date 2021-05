Luego que Karen Schwarz lloró en televisión tras escuchar el tema “Confesión de amor” durante la edición de “Yo Soy: Nueva generación” , Rodrigo González indicó que el llanto de la presentadora no es creíble; y que posiblemente lo hizo para llamar la atención.

Y es que en el programa de “Yo Soy: Nueva generación”, “Susan Ochoa” (Lucerito del Castillo) interpretó el tema “Confesión de amor”, tema cuyas letras conmocionó a Karen Schwarz, debido a que este jueves fue el cumpleaños de su hija Cayetana.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre recordaron las imágenes protagonizadas por Karen Schwarz durante la última gala de “Yo soy”; y aseguraron que se trató de una actuación.

Rodrigo González fue el más incisivo y aseguró que las lágrimas de Karen Schwarz eran fingidas e incluso hizo una comparación con un episodio protagonizado por el excongresista Kenji Fujimori durante la campaña electoral.

“Le creí más las lágrimas al Kenji Fujimori. A Kenji se las creí más Gigi. De pronto el show mutó, ella dijo ‘acá es mi momento, estoy acá, ya no estoy de arrimada atrás, ya estoy parada aquí y me están ponchando, tengo que hacer algo”, señaló el conductor de “Amor y fuego”, Rodrigo González.

“Ella dijo: ‘aprovecho y reboto en mis redes sociales’. Empezó de la nada, de la nada”, subrayó Rodrigo González.

En tanto, Gigi Mitre señaló que al ver a Karen Schwarz sintió vergüenza ajena al fingir el llanto. “Se emocionó... de verdad me da roche, me da roche ajeno, de verdad, hablando en serio. Ojalá que nunca me pase así”, manifestó la conductora de espectáculos.

“Habrá alguien que la crea... Cuando ve que no le caía (las láqrimas), se tapa la cara para que parezca que está rompiendo en llanto , pero cuando se la vuelve a sacar, se la saca y siguió hablando ¡fingida!”, incidió Rodrigo González.

“Yo Soy: Nueva generación”

Y es que en la edición de “Yo Soy: Nueva generación”, Lucerito del Castillo interpretó el tema “Confesión de amor” y Karen Schwarz se emocionó. Además, también lloró cuando difundieron la sorpresa que ella y su esposo, Ezio Oliva, le habían realizado a sus dos hijas.

En ese momento, la presentadora ofreció disculpas por su sensibilidad ante el tema. “Escuché la canción y yo nunca la había escuchado. Hoy es el cumpleaños de mi hija y quiero decirle a las dos que hoy las celebro a las dos”, comentó entre lágrimas.

También reveló que el cumpleaños de su otra menor hija, Antonia, se dio cuando ella tenía coronavirus (COVID-19. Ante ello, Rafael Cardozo se disculpó por darle el pase, pues no notó que estaba emotiva. “Sabemos la mamá que eres”, refirió.

Por su parte, Mauri Stern también le dedicó unas palabras a Schwarz. “En estos meses desde que te he seguido, no podemos sentir más que admiración por la gran mamá que eres. Viene, luego sale corriendo, las ayudas en casa, viene a ‘Yo Soy’. Hay que celebrarte”, señaló.

