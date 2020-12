Tras demostrar que su equipo de reporteros no tuvieron nada que ver con la presencia de la Policía en la boda de Olinda Castañeda, Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en arremeter contra la modelo peruana por haber incumplido la norma.

“¿Sabes qué Olinda? No subestimes a la policía, llámalo como quieras, lamentablemente este tipo de eventos no se puede. Porque si no, ¿por qué te multan si no hay roche? Para nosotros tabladillo, mesas, dj, comida, flores, sillas, vestido, eso en mi idioma es fiesta”, comentó Gigi Mitre tras ver las explicaciones de Olinda Castañeda.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ remarcó que no importa quién dio aviso a la Policía, sino que se estaba cometiendo una falta.

“¿Quién tiró dedo? Eso no importa, tú hiciste una fiesta y cometiste una falta (...) Es una fecha que puedes cambiar, que si no lo celebras ahora, lo celebras en marzo. Si ahora eres más creyente que nunca y es en lo que ahora basas tu vida, obviamente quieres hacerlo con tu entorno cercano, pero lo importante son las personas que lo van a recibir, digo yo... Si tú estabas preocupada que vayan los amigos, familia, la Shirley, ¿qué creías que te iba a llegar? No entiendo”, comentó Rodrigo González.

“Lo conoces hace tres meses, todo quieres hacerlo rápido, atropellándote a ti misma y al resto. Atropéllate a ti, vuélvete cristiana, cásate, divórciate mañana si quieres, haz lo que te dé la gana, pero al resto no, vivimos en una comunidad y hay reglas que respetar”, sentenció el polémico conductor de espectáculos.

