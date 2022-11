El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, leyó en vivo la publicación de Ethel Pozo dedicada a su esposo, Julián Alexander, tras cumplir dos meses de matrimonio.

El compañero de Gigi Mitre se burló de las románticas palabras de la hija de Gisela Valcárcel hacia el productor de televisión. ”¡Qué ñoña que es! ¡Cuánta ñoñería!”, expresó.

“Se me suben las hormigas. Quítenle el teléfono. (Llevan) dos meses no más”, mencionó González.

Asimismo, Mitre compartió la escueta respuesta de Alexander en los comentarios del post de su esposa en Instagram. “Mejor le ponía ‘Okay’”, bromeó.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron: así se dieron el sí frente al altar en una lujosa ceremonia

La pareja se comprometió en julio del año pasado en un romántico viaje a Cancún. Este es el segundo matrimonio para la presentadora del programa “América Hoy”.

“Y dijimos sí. No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián Alexander se puso en complicidad con Dome y Lua (sus hijas) y me propuso matrimonio”, manifestó la conductora en aquel momento.

La ceremonia reunió a diversos personajes de la farándula local, entre ellos, los familiares de los novios como Gisela Valcárcel, madre de la presentadora de televisión, y Michelle Alexander hermana del también productor.

