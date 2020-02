Pese a haberse anunciado su separación temporal de Latina, Nicola Porcella sorprendió al reaparecer junto a su compañera Karina Rivera en la última edición del programa ‘Todo por amor’.

De esta manera, Latina dejó en claro que no ha rescindido su contrato con el exchico reality y que continuará en dicho canal, pese a la polémica que generó su comentario machista sobre Karina Rivera y los gerentes del canal.

“¡Nicola regresó! Aquí no pasó nada. En Latina toma las decisiones su peor enemigo”, expresó Rodrigo González junto a una captura del programa que compartió a través de sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que Nicola Porcella ni Karina Rivera se volvieron a pronunciar sobre el polémico tema al iniciar el programa. “Uff, he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, ayer estuve un poco desconectado, llegué y me dijeron que había sido un revuelo. Que hubo una chica que hizo una revolución, se han levantado las solteras en pie de guerra, los chicos la quieren acá, no sabemos lo que dicen las redes”, fue lo que comentó Nicola para ingresar de lleno a la temática del programa.