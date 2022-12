El presentador de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, criticó las últimas discusiones entre los conductores de “América Hoy”.

Cabe recordar que Ethel Polzo, Brunella Horna y Janet Barboza han protagonizado más de un momento incómodo al tener fuertes intercambios de palabras en vivo.

Al respecto, González indicó que los presentadores no iban por buen camino. “Eso no va nada bien. Ya empieza a notarse que compañerismo ahí es lo que menos hay”, expresó.

“Lo que se está viendo, primero, es una lucha de egos, incomodidad, pase de ‘facturitas’, mal ambiente laboral” , señaló el popular “Peluchín”.

Asimismo, el compañero de Gigi Mitre se mostró sorprendido de que la hija de Gisela Valcárcel no haya asistido a la reciente despedida de soltera de Horna.

Ethel Pozo se enfrenta a Janet Barboza: “No puedo mentir por hacerle quedar bien”

La presentadora aclaró que ella no sabía sobre dichas demandas y aseguró que no puede mentir en televisión. Por eso, cuando Janet señaló el último lunes que sus compañeras estaban al tanto, ella respondió que no tenía conocimiento al respecto.

“Yo no puedo mentir, siempre digo la verdad, nunca he metido en televisión. Brunella me dijo: ‘tuve que mentir para no dejarla mal’”, comentó Ethel Pozo, debido a que la joven empresaria aseguró que sí tenía conocimiento de dichos problemas judiciales de la experimentada conductora.

