El periodista Beto Ortiz reveló, en “Amor y Fuego”, que el presentador Rodrigo González iba a ser uno de sus invitados en “El Valor de la Verdad” antes de que saliera del aire.

El popular “Peluchín” le preguntó al expresentador de televisión, quien radica actualmente en México, si extrañaba el “rubro del entretenimiento”.

“Como el programa hizo temporadas que se acababan abruptamente, aveces quedaban programas que estaban prácticamente hechos (...) Uno de esos, si mal no recuerdo, fue el tuyo. Solo falta grabarlo porque ya está hecho”, indicó Ortiz.

Al respecto, González le recordó que el periodista le había prometido borrar las mencionadas grabaciones. “Me acuerdo que lo más vendedor que dije en ese momento fue que me pedían ‘salir del armario’”, expresó.

Más adelante, Gigi Mitre aseguró que si el presentador grabara nuevamente frente al polígrafo, ella ayudaría con las preguntas a Ortiz.

Rodrigo González brinda detalles detrás de la entrevista a John Kelvin: “Cuando terminó el show, me ofreció regalos”

La aclaración del popular ‘Peluchín’ vino después de que Dalia Durán se quejara por la entrevista que le hicieron al cantante de cumbia en el programa de Willax TV.

“Qué faltó que le preguntemos, qué faltó que le digamos, qué quieres que fusilemos al invitado, que hagamos lo que no has hecho en este tiempo. Ni Gigi ni yo en ningún momento nos mostramos a favor de él, es más, me molestaba más que a ti tenerlo en frente”, dijo el presentador de televisión.

