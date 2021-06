En 2015, Magaly Medina tuvo la oportunidad de entrevista a Tilsa Lozano en su desaparecido programa en Latina. En redes sociales, como TikTok o Kwai, se ha vuelto viral una parte de este encuentro, donde la modelo arremete contra la popular Urraca, diciéndole que se hizo famosa “por hablar mal de Ferrando”.

“Te voy a decir cómo llegaste y fue hablando mal de Ferrando en 1991 diciendo que hacía televisión basura (...) en 1991 estabas sentada, con esa cara que nadie reconoce, dijiste que Ferrando hacia TV basura porque hay un dicho que ‘a la gente hay que darle lo que quieren’ y tú dijiste que a ti te parece mal, porque los que trabajan en televisión deben de darle a la gente cosas culturales”, comentó en ese tiempo Tilsa Lozano.

Luego continuó con: “tú hacemos exactamente lo mismo que hacía Ferrando, o peor”.

Magaly Medina revela que su asistente le robó documentación privada

La conductora de televisión recordó en su programa ‘Magaly TV: La Firme’, que fue víctima de un robo sistemático por parte de su asistente de 17 años, hecho que le afectó de manera económica y psicológica.

El comentario de la popular ‘Urraca’ se dio cuando opinó sobre la denuncia que hizo la cantante Leslie Shaw, quien acusa a su examiga de estafa y de apropiarse de contenido privado, tales como fotos y videos que tenía.

“Pasan esas cosas, creo que nosotros no tenemos que ser muy confiados. A mí me pasó personalmente hace muchos años, mi asistenta de 17 años me robó sistemáticamente todo, se quedó con mucha documentación privada y particular que me ha generado muchísimos daños colaterales, económicos y psicológicos”, comenzó la presentadora de televisión.