La cantante e influencer, Leslie Shaw denunció haber sido víctima de estafa por parte de un amigo de su entera confianza, a quien ella entregó mucho cariño, pero que le habría fallado. Así lo reveló en su cuenta de Instagram esta mañana.

Pero eso no es lo peor. La intérprete de ‘La faldita’ contó que su amigo, de quien se desconoce el nombre, tiene en su poder fotos y videos íntimos suyos y que podría filtrar a las redes sociales, algo que la tiene atemorizada hace muchos días.

“He sido víctima de una estafa por parte de una persona muy cercana a mí, a quien le otorgué toda mi confianza y cariño durante muchos años, me duele muchos esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando”, escribió Leslie Shaw en su red social.

“Esta persona debido a la confianza tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidas a cualquier red social. A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y las malas, si estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra, yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”, añadió.

De inmediato, sus colegas del espectáculo le brindaron todo su apoyo como el bailarín Patricio Quiñones, quien le escribió: “Siempre hay gente de mierda un abrazo, gringa... pero al final la fe es lo más lindo de la vida”. Mientras la conductora de televisión, Jazmín Pinedo le dijo: “Fuerza les más de la que ya tienes”.

Lo mismo hicieron, Tila Lozano, Christian Yaipén del Grupo 5, Daniela Darcourt, Ignacio Baladán, Hugo García, Shantall Oneto, la Uchulú y los diseñadores peruanos Yirko Sivirich y Augusto Manzanares.

VIDEO RECOMENDADO

Así se vivió el sismo de magnitud 6.0 en los programas de televisión en vivo

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió Lima a horas de la noche, mientras distintos programas se encontraban al aire. En este video, recopilamos las distintas reacciones en vivo.