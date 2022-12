El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a la reciente publicación de Koky Sarmiento, hermano del cantante John Kelvin, en su cuenta de Instagram.

El pariente del artista arremetió contra la presentadora de espectáculos Magaly Medina tras revelarse que perdió el juicio con el actor Lucho Cáceres.

“Le metemos todo el bufete de abogados a la Sra. Magaly. Quizás aprenda la lección regresando a prisión nuevamente. El Karma existe señores”, escribió Sarmiento.

Al respecto, González se mostró indignado y señaló que Medina cuenta con el mismo abogado que él. “Todos los damnificados piensan que van a conseguir algo. No creo que la agarren con ‘los pantalones abajo’”, señaló.

“Yo creo que la gente no es tonta y se darán cuenta de quién es quién. Y desde aquí, en este caso, toda mi solidaridad con Magaly”, indicó el conductor.

Magaly advierte que seguirá hablando de Lucho Cáceres pese a que perdió juicio contra el actor

A través de la pantalla de ATV, la presentadora de televisión advirtió que seguirá hablando del actor peruano pese a perder juicio.

“Dicen que no puedo hablar de Lucho Cáceres. ¿Por qué no podría hablar de Lucho Cáceres? ¿Quién me lo ha prohibido? Soy una periodista que tiene libertad de opinión. Este es un canal donde se me permite hablar y no tengo mordaza”, expresó Medina en su programa.

TE PUEDE INTERESAR