En la última edición de su programa, Rodrigo González criticó el vestido rojo que utilizó Gisela Valcárcel en el debut de su nuevo programa llamada ‘La Gran Estrella’. El conductor de TV recalcó que esa vestimenta no estaba a la altura para la ocasión.

“El vestido terrible, ni cuando se las quitó (las mangas) una tela... yo no entiendo, de repente deciden en la semana y cambian varias veces de opinión y lo hacen por pedazos, qué sé yo”, expresó Rodrigo.

Luego continuó con: “la abertura... una forma... me pareció muy feo, muy de mal gusto. Ella estila siempre estar con su vestido rojo, pero vaya vestido rojo... si sabes que vas a volver con tu vestido, cuánto tiempo tienes para hacerlo, ¡cómo te vas a poner eso! Ella lo verá lindo, si no no se lo pondría. Personalmente, no me gusta, ha tenido otros días de acierto”.

“La Gran Estrella”: este es el esperado jurado del nuevo show de Gisela Valcárcel

La popular “señito”, madre de la también conductora de TV Ethel Pozo, inició la primera gala de su programa este sábado seis de julio, a las nueve de la noche, por el canal América Televisión.

Asimismo, Valcárcel presentó al nuevo jurado que calificará a los talentosos concursantes a todos sus televidentes. Este equipo está integrado por el presentador Adolfo Aguilar, la productora Michelle Alexander, la coreógrafa Morella Petrozzi y el reconocido productor Sergio George.

Por otro lado, cabe precisar que el productor Sergio George ya había firmado una alianza con GV Producciones, productora que tiene como dueña a Valcárcel, y llegó a nuestro país semanas atrás con el objetivo de mostrar este show al mercado internacional.