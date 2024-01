¡Pasó la página! La modelo Samantha Batallanos ha sido vista en salida con el modelo argentino Rodrigo Valle, quien en una reciente entrevista con un medio local dio algunos detalles sobre el vínculo que tiene con la expareja de Jonathan Maicelo.

Según contó la expareja de Xoana González, él y Batallanos solo serían amigos, pero no descartó mantener en el futuro una relación con la influencer. Ambos modelos han sido vistos recientemente entrenando en el gimnasio.

“ Nos estamos viendo, entrenando, salimos a comer, no hay problema, los dos estamos solteros y tranquilos. Por ahora somos amigos, más adelante no se sabe, en esta vida nunca se sabe nada ”, declaró Rodrigo Valle para diario Trome.

Además, Valle confesó que no conocía a la modelo peruana, pero ahora considera que es una mujer muy linda y buenos valores. El modelo también contó que no tocan ningún tema sobre Jonathan Maicelo.

El argentino confirmó que seguirá saliendo con la modelo, pues es su entrenador. “ Salimos a cenar un par de veces a la semana, nos vamos a la piscina, nos vemos todos los días porque viene a entrenar, pero no somos de salir a fiestas porque yo no salgo, ella no toma, yo tampoco, no es nuestro ambiente ”, narró.