El cantante de bachata Romeo Santos utilizó sus redes sociales para sorprender a sus millones de seguidores con el anuncio de la mejor noticia antes de Año Nuevo: el nacimiento de su hijo Solano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el vocalista de Aventura compartió dos fotografías. La primera junto a su pareja en estado de embarazo, donde solo se aprecia su vientre. La segunda instantánea muestra los piececitos del recién nacido.

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian. #3 #BabySolano”, escribió el intérprete de “Propuesta Indecente”.

Como no podía ser de otra manera, sus incondicionales seguidores -casi 18 millones en Instagram- han celebrado la noticia, prueba de ello es que la publicación, en tan solo una hora, alcanzó el medio millón de ‘likes’.

Asimismo, Romeo Santos también aprovechó su publicación para reflexionar sobre el 2020, año que calificó como “muy extraño”. En su mensaje contó que ha perdido amigos y familiares a causa de la COVID-19.

“Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbado nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física”, precisó Santos en su publicación.

