La bachata está a punto de marcar un hito histórico en Lima. La presentación del sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional, programada como la segunda y última fecha del concierto de Romeo Santos y Prince Royce, ya alcanzó el 80% de sus entradas vendidas.

La expectativa por ver a estos dos gigantes del género ha desatado una auténtica “Romeroysmanía” entre los fanáticos peruanos, quienes están a nada de agotar por completo las localidades para este espectáculo de cierre. Este furor musical no es una sorpresa, ya que la primera presentación del viernes 11 de setiembre logró un rotundo sold out en tiempo récord.

La llegada de “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” reunirá en una misma noche el romanticismo, la intensidad y el estilo que caracterizan a ambos intérpretes. Romeo Santos deleitará al público con el repertorio que lo ha consolidado como el “Rey de la Bachata”, mientras que Prince Royce sumará su propuesta romántica y su particular fusión con sonidos del pop latino, ofreciendo un recorrido imperdible por sus trayectorias.

El Estadio Nacional será el punto de encuentro para miles de seguidores que se preparan para cantar y bailar en una noche dedicada por completo al género caribeño. En las redes sociales, la emoción se ha desbordado tras el anuncio del lleno total de la primera fecha, lo que aceleró significativamente la venta de localidades para la velada del sábado, dejando solo un 20% de aforo disponible. Actualmente, las últimas entradas para el 12 de setiembre siguen disponibles a través de la plataforma oficial de Teleticket.