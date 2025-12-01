Lo que parecía improbable en la música latina finalmente sucedió: Romeo Santos y Prince Royce unieron fuerzas para lanzar “Better Late Than Never”, su primer álbum conjunto y uno de los estrenos más relevantes del género tropical contemporáneo.

La producción, disponible en todas las plataformas digitales bajo Sony Music Latin, fue anunciada sin adelantos ni sencillos previos, sorprendiendo a los seguidores de ambos artistas.

Un disco con trece temas inéditos

El álbum está compuesto por trece canciones nuevas, todas escritas por Romeo Santos, con aportes de Prince Royce en cuatro de ellas. Santos asumió la producción total del proyecto, combinando la bachata tradicional con influencias modernas como R&B, afrobeat, beats urbanos y arreglos experimentales.

Canciones que exploran nuevas fusiones

Entre los temas más destacados se encuentran:

“Dardos” , que mezcla R&B, afrobeat, violines y guitarras, acompañado de una lírica moderna con jerga dominicana y referencias astrológicas.

"Jezabel" , un relato de pasión con elementos de R&B y reggaetón.

"Ay, San Miguel!" , un homenaje rítmico al Caribe con un guiño a la bomba puertorriqueña.

"La Última Bachata", que cierra el álbum con una estética sonora vintage y tributos a Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince, Yoskar Sarante y Ruby Pérez.

Un álbum bilingüe que mira a Nueva York

La producción transita entre inglés y español, evocando el paisaje cultural de Nueva York, ciudad natal de ambos artistas y símbolo de la diáspora dominicana.

El disco profundiza en temas clásicos del género: amor, desamor, vulnerabilidad y deseo, con la narrativa poética característica de Santos.

La única colaboración: tres generaciones unidas

La única participación externa del álbum es “Menor”, junto al artista emergente dominicano Dalvin La Melodía, uniendo a tres generaciones de voces dentro de la bachata.

Celebración en el Madison Square Garden

Para presentar el disco, Santos y Royce realizaron el 26 de noviembre un listening party exclusivo en el Madison Square Garden Arena, con presencia de fans, líderes de la industria, creadores y prensa especializada.

“Better Late Than Never” ya está disponible en los perfiles oficiales de ambos artistas y en todas las plataformas digitales.