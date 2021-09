Romina Gachoy decidió dejar atrás el enfrentamiento que ha tenido en los últimos días con Angie Jibaja, y tuvo un paseo familiar junto a su pequeño y los hijos de Jean Paul Santa María.

La pareja y los niños dejaron a un lado el escándalo mediático y visitaron el Castillo de Chancay, ubicado en Huaral, al norte de Lima, un paseo que se convirtió en un viaje inolvidable.

La modelo uruguaya compartió imágenes del tierno momento en que los menores juegan juntos mientras realizan la visita en el lugar.

Rápidamente los seguidores de la modelo felicitaron que mantenga unidos a los hermanos, y que a pesar de los enfrentamientos con Angie Jibaja, haga lo posible por hacer felices a los niños.

“Ohhhh eres una super mamá para los 3 se ve que no haces ninguna diferencia en esos angelitos, como tratan otras personas de hacer creer. Su bella sonrisa no miente, que siempre Diosito te colme de bendiciones y definitivamente cuando ellos crezcan sabrán devolverte todo ese amor abundante que les diste”, es uno de los comentarios de los internautas.

“Me encantan! Ahora viendo más sus historias me he dado cuenta que a los tres le compran por igual. Sus mentitas para dormir, sus casacas y eso fortalece más la unión entre hermanos. Admiro su relación”, comentó otro de sus seguidores.

VIDEO RECOMENDADO: