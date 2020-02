VNV Nation regresa a Lima con un nuevo disco bajo el brazo. Ronan Harris, voz y fundador de este proyecto, conversó con Diario Correo sobre “Noire”, su más reciente producción, y la actualidad de la música electrónica.

¿Qué nos puedes adelantar sobre su regreso a la capital?

Como en todos nuestros espectáculos, traemos nuestra mezcla de energía y emoción. Hemos elegido una gran selección de temas que cubre toda nuestra época. Lo pasamos muy bien en el último show en Lima. La gente en Perú es muy apasionada y nos encantó. Cuando nos das energía, te la devolvemos.

“Noire”, tu último disco, tiene varias influencias de diferentes épocas. Solo partiendo de “When is the Future?”, encontramos dance, futurepop o techno. ¿Cómo surgió la idea de llevar estos estilos hacia tus inicios en la escena underground?

Cada álbum tiene diferentes influencias y estilos que, de alguna manera, se conectan. “Noire” parece alcanzar un nuevo nivel. Había una gran inspiración y energía creciendo antes de que comenzara a construir las canciones. Luego explotó y simplemente seguí el sentimiento. Para mí, los álbumes son como libros, cuentan una historia musical y emocional.

Con la explosión de la música electrónica actual, se revaloriza el concepto del futurepop y EBM, del cual eres uno de los referentes. ¿Qué significa esto para ti?

Es asombroso lo que está sucediendo. Los artistas subterráneos siempre han tenido influencias de diferentes estilos para crear algo nuevo. Creo que los puristas en todos los géneros, son los aburridos que imitan un estilo existente pero no tienen nada que decir, nada único o personal. Esta revalorización del EBM parece ocurrir cada varios años, especialmente en la escena techno. Muchos artistas usan estilos de producción e ideas que se toman prestadas o se hacen nuevas. Creo que el concepto de lo que una vez fue futurepop estuvo fuertemente inspirado en la música dance y el trance underground de los noventa. Escucho muchas de sus ideas en el house progresivo y el trance progresivo. Es increíble cómo rebota de un lado a otro.

El concepto de VNV Nation, además de la exploración musical, es un recorrido narrativo sobre la época en la que vivimos. “Empires” y “Automatic” son un claro ejemplo de ello. ¿Por qué crees que esta característica dista de lo que se hace en la actualidad?

La música de VNV es un reflejo de mis pensamientos, perspectivas, filosofías y más. Cambian a medida que cambia el mundo. Soy un observador que se mueve en el tiempo. Muchos productores ven la música electrónica como algo “establecido”, donde las emociones no tienen lugar. No estoy de acuerdo, de hecho, muchos artistas electrónicos de vanguardia hacen lo contrario. Rompen las reglas y crean algo que combina sonido y mente. Sé valiente y haz algo nuevo. La electrónica es solo una herramienta para mí y me encanta lo que puedo hacer con un estudio.

Perfil

Ronan Harris, músico y compositor

El grupo lanzó su primer álbum en 1990, titulado “Body Pulse”. Destacan por producciones como “Advance and Follow” (1995), “Empires” (1999), “Past Perfect” (2004), “Judgment (2007) o “Automatic” (2011).