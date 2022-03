Hace un par de días, Patricio Parodi tuvo duras críticas contra Rosángela Espinoza. Primero fue en la elección de competidores de “Esto es guerra”, cuando aseguró que iban a “arrastrar y humillar” a la ‘combatiente’. Luego, llamó “mono con metralleta” a ‘Rous’, por lo que la chica reality salió a defenderse.

En una reciente conversación con América Espectáculos, la popular ‘chica selfie’ aseguró que el capitán de los ‘guerreros’ cambió su actitud con ella desde hace un tiempo. Además, le restó importancia a sus declaraciones, pero aseguró que si le molestaron sus calificativos. 0

“¿Qué te puedo decir? A palabras necias oídos sordos. Antes no me trataba así, no sé que ha pasado, pero ahora estoy enfocada en la competencia y creo yo que se sobrepasó al decir que me iban a arrastrar, que iba a dar pena, que me iban a humillar”, manifestó ‘Rous’.

“Esos adjetivos no le gustan a nadie. Siendo él capitán debe dar el ejemplo a su equipo, respetos guardan respetos. Lo que no me suma dejarlo ahí”, agregó la popular ‘combatiente’.

Rosángela Espinoza le responde a Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/

¿Qué dijo Patricio Parodi?

Patricio Parodi decidió marcar distancia de Rosángela Espinoza luego del intercambio de palabras que protagonizaron días atrás en “Esto es Guerra”. El chico reality dijo que no quería hablar de la modelo debido a que siente que es un “mono con metralleta”.

“No te voy a hablar de esa chica porque siento que es un mono con metralleta. Siento que es una persona que no sabe cómo llegar al público”, comentó Patricio luego del incómodo momento que vivió con Rosángela.

“Lamentablemente, su comentario desafortunado. Jamás en mi vida, no hay que normalizar eso. Como te digo, es un mono con metralleta, no piensa antes de hablar y habla cualquier pachotada”, añadió.

Patricio Parodi marca distancia de Rosángela Espinoza https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo podría dejar “Esto es guerra” tras lesión