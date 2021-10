La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ Rosángela Espinoza defendió, mediante un comentario en su cuenta oficial de TikTok, a la conductora de televisión Melissa Paredes, quien fue duramente cuestionada luego de protagonizar un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

“Rosángela, qué opinas de Melissa Paredes, del ampay que salió en Magaly Medina. ¿Tú cómo mujer, qué opinas?”, escribió una seguidora de la influencer en la mencioanda red social.

Ante la consulta, la exchica reality tomó la decisión de contestar que nadie es libre de pecado en este mundo.

“Es su vida, no la mía. No juzguen porque nadie en este mundo es santo o santa”, fue la respuesta de Rosángela Espinoza.

Magaly Medina opina sobre Melissa Paredes

La conductora de televisión Magaly Medina opinó sobre las presuntas indirectas que estaría mandando Melissa Paredes en las historias de su cuenta oficial de Instagram, y que estarían dirigidas hacia su aún esposo, Rodrigo Cuba.

“Después no quieren que hablen de ella. Ahora le ha mandado dardos envenenados, varios métodos para enfrentarse al adversario. Ha salido en modo bichota. ¿Nos esta diciendo que el Gato Cuba la adornó? ¿O sea que le pagó con la misma moneda al Gato? Me estoy preguntando, no estoy afirmando nada”, manifestó la presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’.

