Rosángela Espinoza no pudo ocultar su molestia en pleno programa de ‘Esto es Guerra’, luego de que Rebeca Escribens diera como ganadora a Luciana Fuster después de ver su duelo de baile en el reality ‘Tiktok, los rivales’.

“Lo que pasa es que me parece increíble cómo Rebeca puede hacer eso, no está siendo profesional, por eso no me interesa este concurso. Número 1 no es tiktoker para que venga a ser jurado, me hubiera encantado que esté María Pía”, expresó la popular ‘Chica selfie’ bastante fastidiada.

Rosángela Espinoza se enfrenta a Rebeca Escribens en 'Esto es Guerra'

En ese momento, la conductora de ‘América Espectáculos’ calificó a Rosángela Espinoza de ser “un mono con pistola” cuando se enoja.

“No me gusta que me tomen el pelo y me falten al respeto de esa manera. Uno está que se esfuerce en vano, entonces no estás siendo profesional y no tienes ética en lo que haces”, agregó la chica reality.

Además, Rosángela Espinoza le reclamó que metiera a su esposo en la decisión cuando Rebeca Escribens es el jurado e indicó que ella lo hizo mejor que Luciana Fuster.

Sin embargo, Rebeca Escribens no se quedó callada y le dio una contundente respuesta a la popular ‘Chica selfie’.

“El hecho de que yo sea una payasa y que meta a mi esposo y jajaja, no quiere decir Rosángela que Luciana lo haya hecho mal. De hecho comencé mi comentario diciendo si podía haber un empate. (...) Aquí no hay ni falta de respeto ni falta de ética, hay bromas, payasadas... Déjame terminar (...) Empatía sí hay, lo que no hay es que tú no estás aceptando una decisión. Tú eres picona pues, qué vamos a hacer”, expresó la conductora de TV.

