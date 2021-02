Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia, ambas participantes del programa de televisión ‘Esto Es Guerra’, se amistaron, tras varios años de la pelea que tuvieron en vivo, y hasta se animaron a bailar la canción ‘Ulalá'.

“Yo vivo el presente, el pasado no importa. Por hoy me llevo bien con Yahaira , conversamos, nos saludamos, antes no era posible eso, pero hoy es diferente”, dijo la popular ‘chica selfie’ en América Televisión.

Ante la pregunta del conductor de televisión Gian Piero Díaz de que si se animarían a grabar un TikTok juntos para mostrar su unión, Espinoza no lo descartó y bromeó.

Rosángela Espinoza se amista con Yahaira Plasencia - Esto es Guerra

“Somos seres humanos, no somos monedita de oro para caerle al mundo, pero estamos en un centro de trabajo donde tenemos que llevarnos bien. Además, nos estamos divirtiendo y la idea es pasarla súper bien y si hay rivalidad, es parte de la competencia porque obviamente uno quiere ganar. Si hay la oportunidad de grabar con Yahaira, no hay ningún problema, pero eso sí, no te pongas adelante y (bailes)”, manifestó.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

La salsera reafirmó la unión que tiene con Yahaira Plasencia y se mostró feliz de compartir tiempo con ella en ‘Esto Es Guerra’.

“Feliz de que por fin podamos tener una bonita relación con Rouss, la verdad es que me encanta compartir un poco más con ella. Ya no tengo ese miedo de saludarla, de ver si me va a saludar o no . Espero que más adelante podamos tener una linda amistad, compartir un tik tok, que la gente vea que aquí en Esto Es Guerra hay mucha unión y es parte de la competencia sentirse así”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO