La modelo Luciana Fuster sorprendió este lunes con su regreso a ‘Esto es Guerra’, pese a que se especuló que tendría proyectos internacionales que la alejarían del reality de competencia.

Y es que tal como lo anunció Rodrigo González en sus historias de Instagram, Luciana Fuster fue presentada en el programa y se unió al equipo de los ‘Combatientes’.

CORREO - Luciana Fuster regresó a 'EEG'

“No puedo creer que estoy de nuevo aquí, estoy demasiada contenta de verdad. Estoy temblando horriblemente, estoy demasiado feliz. Yo creo que muchas personas no esperaban que vuelva y es cierto que al final de la temporada pasada pensé que no iba a volver”, comentó la chica reality.

Asimismo, Luciana Fuster aseguró que mantiene una amistad con Sebastián Yatra, pero prefirió no entrar en detalles sobre su cercanía con el salsero Marc Anthony.

Como era de esperarse, Rodrigo González no se quedó callado ante el ingreso de Luciana Fuster y la calificó de ser la “groupie de la farándula lorcha”.

“Puro humo su internacionalización. Ahí la tienen de vuelta, seguimos sin novedades. ¿Y qué ofrece? Seguir alimentando la especulación con el Yatra y el Marc”, comentó el popular ‘Peluchín’ en sus historias de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Sergio George: “No tengo la mínima idea de quién es Luciana Fuster”

Sergio George: “No tengo la mínima idea de quién es Luciana Fuster” (VIDEO)