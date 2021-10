Rosángela Espinoza contó para las cámaras de “América Espectáculos” que muy pronto debutará como cantante de bachata.

“Tiene que ser bachata, bachatita, cómo me iba a lanzar en otro género. Obviamente, en el videoclip yo voy a bailar”, comentó la integrante de “Esto es Guerra”.

Además, la popular ‘chica selfie’ dio a conocer que dentro de sus planes está abrir una escuela de baile. “Mi escuela de baile, olvídate. Levántate de tu cama y cumple tus sueños que todo en esta vida se puede”, dijo Rosángela, notoriamente emocionada.

Por otro lado, la modelo adelantó que se vienen escenas más románticas con Pancho Rodríguez en “La academia”.

“Con Panchito huele a peligro, pero por parte de él porque yo soy piedra ahorita, yo no me voy a enamorar. El que me prueba no me deja, me entiendes. Yo siento que Panchito está más suelto, tranquilo, tranquilo, tengo que ir con mi balde de agua fría”, reveló.

Recordemos que hace poco, Espinoza y Pancho Rodríguez hicieron noticia al besarse como parte de una de las escenas de “La Academia”. Desde entonces vienen siendo vinculados sentimentalmente.

