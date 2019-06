Rosángela Espinoza anuncia medida tras ser vinculada con Christian Cueva (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las declaraciones que hizo su examigo Antonio Tafur vinculándola con Christian Cueva, Rosángela Espinoza anunció que enviará carta notarial a todas las personas que la vinculen con futbolistas.

"Carta notarial nada más, no puedo hablar", manifestó la popular 'Chica selfie' al ser abordada por las cámaras de 'Válgame Dios'.

Aunque no se animó a dar mayores declaraciones, Rosángela Espinoza no pudo ocultar su fastidio sobre el tema y señaló que tomará la vía legal.

Mira también: Christian Cueva pide que dejen de vincularlo con Rosángela Espinoza: "Me está cansando" (VIDEO)

Cabe mencionar que los rumores sobre su vínculo con Christian Cueva reaparecieron luego de que su examigo Antonio Tafur revelara que el futbolista peruano habría estado pretendiendo a la modelo pese a estar casado.

"Christian Cueva buscó a Rosángela por Instagram. Oye, me dijo, he conocido a Cueva. Es súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere hacer. Yo le dije 'oye, pero el hue*** es casado'. Sí, ya me enteré que es casado, ya no le volveré a hablar y él seguía y seguía insistiendo", contó Antonio Tafur.