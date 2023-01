La ex chica reality Rosángela Espinoza se refierió a las críticas que ha recibidos tras dar a conocer que se encuentra conociendo a un presunto millonario en Dubái.

Cabe mencionar que la presentadora de espectáculos Magaly Medina tuvo fuertes comentarios ante la confirmación de la popular “Chica selfie” y su nuevo estilo de vida en los Emiratos Árabes. “Esos jeques son musulmanes y en Qatar, cada jeque está casado y tiene tres esposas, sin contar las amantes o las amiguitas”, expresó la conductora.

Al respecto, la modelo le habría respondido a través de su cuenta de Instagram. “Antes me molestaba cuando hablaban tantas cosas y tantas mentiras, ahora la verdad es que no me afecta para nada, estoy tranquila. Es un tema de madurez, estoy contenta por eso”, señaló Espinoza.

Rosángela Espinoza y su respuesta a Magaly Medina

Rosángela Espinoza revela que sale con jeque millonario: “Controla todo el petróleo en Qatar”

Rosángela Espinoza está cerca de cumplir un mes en Qatar y afirmó que este viaje son producto de sus ahorros por su trabajo frente a las pantallas. Sin embargo, sus seguidores especularon que ella tendría una nueva pareja que la acompaña. A través de redes sociales, la exchica reality reveló cómo es su nuevo pretendiente.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chica Selfie’ le dijo a sus seguidores lo emocionada que está por su convivencia en Qatar durante varios días.

“Dice que le gusto mucho, le gusto como soy, sabe de mí, obviamente porque ha visto mis redes sociales. Él tiene una empresa de energía, controla todo el gas, el petróleo en Qatar, olvídense”, dijo Rosángela.

