Andrea Llosa, con la temporada 13 de “Nunca Más” y quinta de “Andrea”, regresa dispuesta a reafirmar su propuesta televisiva, que le ha permitido posicionarse como una de las conductoras con mayor audiencia, y además, con un estilo que marca tendencia. ¿Su fórmula? Siempre reinventarse.

“Todos los años quiero pensar en cómo mover el formato, tratar de abrir el programa de otra manera, cerrarlo de otra. Tengo una productora también bastante creativa y tratamos de innovar un poco, además, este año tengo lo de “Mujeres poderosas”, que es el nuevo proyecto que estamos haciendo y que nos hace volar mucho más allá”, dice la periodista.

¿Todavía sientes esos nervios de la primera vez?

Nervios siempre siento, pero realmente no sé si es exactamente eso, es como ganas, y tiene mucho que ver con el descanso, salir y respirar, con dos programas tan intensos y hartas emociones juntas, uno necesita airearse. Afortunadamente puedo hacerlo, cada vez que me voy de viaje me desconecto, por eso siempre trato de viajar.

Y regresas renovada...

Retorno con más expectativas, con mucha más fuerza, con más ganas de también variar los temas. De hecho les hablo mucho a mis equipos, les hablamos con Jimena (Appiani, su productora general) y les decimos qué es lo que queremos para este año. He regresado bastante contenta, pero bastante intensa también.

En base a tu intensidad y vehemencia, ¿cómo vas a saber que el programa cumplió su ciclo y ya no quieres hacerlo?

Lo voy a saber porque lo voy a dejar de sentir, yo creo que mientras sienta esa pasión de enfrentarme, por ejemplo, en “Nunca más” a algunos agresores, o en “Andrea”, creer en la conciliación o en la reconciliación y el ADN, mientras yo sienta esa pasión de querer pararme en el set y de sentir que lo que te estoy diciendo es honesto, no voy a parar.

¿Y eso de no sentir esa pasión te ha pasado antes?

Sí, un día ya no quise ser reportera, un día me pasó, ya no sentía esa adrenalina de salir a la calle, incluso en esa etapa en algún momento me ofrecieron la conducción, pero yo dije no, porque me gustaba la calle, todavía la sentía. Por eso yo sé que mi corazón me lo va a decir, hasta acá no más, y voy a dedicarme a otra cosa, haré otro tipo de formato, y ahí diré chau, me voy a otro sitio.

¿Cómo se puede diferenciar un manejo serio, o no, de un caso en el que tienen que ver mujeres maltratadas y niños en riesgo?

Bueno, hay de todo, pero yo creo que lo que busca el público es que esa historia tenga ayuda legal y psicológica, cuando realmente ayudas, deja de ser un tema solamente mediático. Honestamente, no creo que la gente haga un show cuando se trata de buscar justicia para un niño.

¿Pero hay quiénes podrían llegar con otras intenciones?

Para empezar y te lo digo clarito, nosotros no le pagamos a nadie. Todos las mujeres que han venido aquí al programa a denunciar a personas conocidas, desde cantantes a futbolistas, nunca se les ha pagado. Honestamente no he visto a ninguna mujer que haya llegado al programa simplemente a pegar al esposo o al exesposo, o a pedir algo, porque como nunca se le ha pagado, lo que quieren es reconocimiento o justicia, o ayuda sicológica para el niño.

¿Qué importante es tener un equipo que te dé la seguridad que los casos que presentas son reales?

Es tan importante, que mi productora general y la productora periodística de “Andrea” y de “Nunca más”, los dos, empezaron como practicantes, después fueron investigadores, luego asistentes de producción, y ahora son mis brazos derechos. Entonces digamos que las hemos formado, tienen nuestra esencia, y si nos vamos se van con nosotros, así no quieran. Y hay mucha gente también que ahora se ha unido al equipo y que saben cómo trabajamos nosotros, confiamos plenamente en ellos. Hay un montón de personas que para nosotros son personas claves, y avanzamos en equipo.

ANDREA LLOSA

Periodista. Inicia su carrera como redactora en el suplemento dominical del diario OJO, para luego dar el salto a la televisión como reportera de importantes programas dominicales. Con “Nunca Más” inicia su labor en la conducción.