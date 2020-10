Rosángela Espinoza, quien espera salir de sentencia y llegar a la final de Divas EEG, contó sentirse muy emocionada, pues el público ahora la ve con otros ojos. Es decir, ha dejado de ser vista como la competidora antipática y conflictiva para convertirse en alguien divertido y ocurrente dentro del programa.

Y aunque es consciente que se hizo conocida por protagonizar más de una controversia con sus compañeros, ahora asegura que se lleva bien con todos sus compañeros.

“Me llevo súper bien con mis compañeros. Soy bien divertida, me dicen que soy la “popis” del programa. No quiero entrar en discusiones con mis compañeros, eso ya pasó", comentó la también modelo.

QUIERE A JOSSMERY EN EL PROGRAMA

En conferencia de prensa virtual, se le consultó a Rosángela sobre la posibilidad de que Jossmery Toledo ingrese a Esto es Guerra, por lo que ella comentó que “sería un rostro nuevo” y que le gustaría competir con la expolicia en una nueva edición de Divas.

“Si sabe bailar y le pone esfuerzo y ganas del mundo, claro que sería bueno que la tengamos en EEG. El programa es una ventana para demostrar tu talento", expresó la chica selfie.

Luego continuo con: "ahora, yo no soy la productora para decir si debe o no ingresar. Solo diré que sería un rostro nuevo, y una buena oportunidad para cualquier persona. Más aún en esta circunstancia donde la mayoría no tiene trabajo”.

