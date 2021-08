Rosángela Espinoza se refirió a la inesperada renuncia de Alejandra Baigorria en Esto es Guerra. La popular ‘chica selfie’ le recomendó a su excompañera que se tranquilice y que no tome decisiones apresuradas.

“Espero que tome una tasita de manzanilla, que se relaje y lo deje ahí. Creo que ella está muy aferrada al pasado. Hoy en día renunciar así porque sí, no es. Hay que pensar muy bien, analizar la situación muy bien y tomar las decisiones correctas”, dijo la también influencer a las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, la modelo dijo sentirse sorprendida tras la votación que se dio en EEG para definir su permanencia en el reality, además enfatizó que ella no podría dejar sin trabajo a uno de sus compañeros.

“Me he quedado sorprendida porque siento que la empatía es un valor tan importante que si no tenemos eso, no podremos ponernos en la posición de nuestro compañero o de la persona que está pasando por algo complicado. . En mi caso, yo no dejaría a otra persona sin trabajo”, comentó.

Por otro lado, habló sobre cómo le fue en su viaje por Europa y la alegría que le significó ver a Angelina Jolie en vivo.

“Ya muchos años que deseaba de corazón visitar París. El día que me encontré con Angelina Jolie pasaron muchas cosas, que justo dio el momento y lugar para verla en vivo. Olvídate la he pasado tan bien”, acotó.

El último jueves, en el set de “Esto es guerra” se vivió momentos de tensión luego que Alejandra Baigorria renunciara al programa en vivo porque Rosángela Espinoza no fue sancionada por ausentarse del reality a causa de su estadía en Europa.

