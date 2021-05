Durante su participación en el programa de Nicola Porcella, “El show de los sábados”, Rosángela Espinoza manifestó su descontento con las experiencias amorosas que ha tenido con sus compatriotas, por lo que aseguró “ya no querer saber nada” de ellos.

“Ahora soy una influencer de viajes, Travel Influencer, ahora tengo que aprender inglés, me quedé en nivel intermedio. Para poder hablar con el gringo (...) ya no quiero saber nada de peruanos, he tenido mala experiencia”, indicó.

Nicola no perdió la oportunidad de preguntarle sobre su sentir luego de publicar un video en Instagram en la que se la observa llorar tras la decisión de no escuchar sus descargos por parte del programa de competencia.

“Ya tenia varias cosas acumuladas, llega un momento en que no aguantas más y boom sale todo (...) No quiero saber nada de Esto Es Guerra, no quiero andar moreteada, quiero usar mis uñas más tiempo”, mencionó.

“A mí no me dieron la oportunidad de pedir disculpas al tribunal. Yo estuve para atrás, me pusieron al final para que me digan eso (que estaba suspendida), me sentí super mal. ¿Piensan que soy un robot? No, está mal, me sentí mal, en la vida imaginé que iba a suceder algo así”, agregó.

En ese sentido, descartó que vaya a retornar al reality de competencia, así la vuelvan a contactar porque- cabe recordar- que se la suspendió de forma indefinida.

“Hay que dejar el pasado allí y vivir el presente, pero de todas maneras afecta. Yo estoy tranquila hoy día. Si me llaman los de ‘Esto es guerra’, porque es una suspensión indefinida, lo siento muchísimo, pero es hora de tomar otro camino. Siempre estaré muy agradecida por la oportunidad. Así que no digan que voy a regresar el lunes, en una semana o un mes. Por algo pasan las cosas”, remarcó.