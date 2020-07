Ni el carisma ni ángel que tiene en el escenario han podido librar a Rossana Fernández-Maldonado de momentos difíciles, a nivel emocional. Durante esta cuarentena no se ha quedado de brazos cruzados, y para seguir adelante ha emprendido varios proyectos en este encierro.

¿Te costó mucho asumir la nueva realidad?

Entendí cuál era la situación, me pregunté qué se podía hacer desde casa, qué podemos inventar y han surgido cosas que me mantienen la creatividad despierta y activa. Sí se pueden hacer cosas que entretengan al público y que aporten en algo desde casa.

¿Por el lado familiar?

Dentro de todo, esta paralización a mí me ha hecho bien, me ha hecho conectar con mis hijas, con mi familia, alejarme un poco también del ‘corre corre’ porque siempre he tenido trabajo, gracias a Dios.

¿Debe ser complicado cuidar sola a tus hijas?

Soy una mujer divorciada, el papá de mis hijas vive super cerca. Desde el mes que empezó la cuarentena empezó a traerme comida porque yo no podía salir, venía y estaba con las chicas, y una vez a la semana tengo mi descanso.

Un apoyo importante...

No me puedo quejar, él está super pendiente de nosotras, está viniendo, ve a las chicas. Cuando él está en casa yo puedo encerrarme en mi cuarto y él se encarga de todo, ayuda un montón de verdad. Cuando se pueda, las chicas van a volver a la rutina que teníamos antes: un fin de semana con él y uno conmigo.

Es vital en estos momentos cuidar del bienestar emocional de los pequeños...

Ante ellas, trato de estar bien, tengo que tener fortaleza para poder sobrellevar esta situación y tratar que les afecte lo menos posible. Yo tengo que ser el pilar de la casa y estar de buen humor siempre.

¿Sentiste en algún momento que esta situación te está rebasando?

He tenido mis noches donde me he puesto a llorar, he llamado a mi mamá, le he dicho ya no puedo más. Todos vivimos un poco frustrados de ver las noticias y las cifras, pero cada día que me levanto agradezco por las cosas lindas que hay en la vida. Tarde o temprano va a pasar.

¿Le agarraste gusto a la cocina?

Me cuesta la verdad, no cocino mal pero no soy de las personas que les encanta y que lo disfrutan. Yo cocino porque tenemos que comer, aunque tengo platos que sí me salen ricos porque he ido investigando y quiero darle cosas saludables a mis hijas.

¿Por ejemplo?

De vez en cuando hago el arroz chaufa, pero en vez de usar arroz, le pongo quinua, hago hamburguesas de pescado empanizadas con avena, hago puré pero le pongo verduras, o zanahorias o alcachofas. Trato que el plato sea más nutritivo.

¿Guardaste pan para mayo?

Gracias al cielo me he podido sostener estos meses porque he tenido ahorros, que estaban destinados para un viaje familiar o adelantar algunas deudas, pero las emergencias surgen cuando uno menos las espera.

Le está tocando pasar una situación difícil a los artistas...

Como en toda crisis, esto en algún momento te puede tumbar y dar un shock, pero después hay que levantarse y seguir porque la vida continúa. Los artistas renacemos de las cenizas y volveremos con más fuerza.

¿Alguna recomendación?

Lo que me ha servido es hablar con gente de mi entorno y preguntar qué se te ocurre, qué podemos hacer, yo pongo esto, tú lo otro, inventémonos algo y así, darnos la mano entre todos.

¿Frustración?

Me da pena, pero en nuestro trabajo siempre ha pasado: yo he estado con contrato firmado para hacer una novela que se canceló, o fui elegida para hacer un programa que nunca salió. Ahora estoy en ‘Bueno, bonito y barato’.

Perfil de Rossana Fernández-Maldonado Nagaro

Actriz y presentadora de televisión. Ha protagonizado varios musicales, trabajó en exitosas telenovelas y ha conducido programas tipo magacín.