La legendaria intérprete de techno cumbia Rossy War presentó oficialmente a la cantante Andrea Martínez como una de las nuevas figuras del género tras el lanzamiento del tema Bombo Vaivén, ya disponible en plataformas digitales.

La canción forma parte del álbum Ambrosia, un proyecto musical con el que Martínez explora sonidos inspirados en la Amazonía y la música popular peruana.

Una fusión entre techno cumbia y pop

“Bombo Vaivén” mezcla techno cumbia, pop alternativo y sonidos amazónicos, creando una propuesta que conecta la tradición del género con una estética musical contemporánea.

El tema busca transmitir un mensaje de optimismo y resiliencia a través de su letra, que habla sobre los altibajos de la vida y la esperanza frente a las dificultades.

Según Andrea Martínez, la participación de Rossy War aporta una energía especial a la canción.

“Pensé en ‘Bombo Vaivén’ para Rossy War porque tiene una energía de bendición y buena vibra. En su voz la canción tiene más poder”, explicó la artista.

El inicio de una colaboración inesperada

La relación entre ambas cantantes comenzó en 2022, luego de que Andrea Martínez sufriera el robo de sus equipos tras un concierto.

Para recuperarse económicamente organizó un evento solidario, al que invitó a Rossy War.

“Le pedí que cantara una o dos canciones como invitada, pero llegó con toda su orquesta y dio un concierto completo”, recordó Martínez.

Ese encuentro marcó el inicio de una relación artística que finalmente se concretó en esta colaboración musical.

Andrea Martínez, una artista en ascenso

Conocida como la “Reina del pop perucho”, Andrea Martínez se ha consolidado como una de las voces emergentes de la música peruana.

La cantante ha sido telonera de artistas internacionales como:

Coldplay

Bandalos Chinos

Carla Morrison

Además, su videoclip de “Bombo Vaivén” obtuvo el premio a mejor videoclip latinoamericano en los Prisma Awards en Buenos Aires.

El video también fue nominado en el Bogotá Music Video Festival y en los premios VMF Brasil.

Rossy War, ícono de la techno cumbia

Rossy War es considerada una de las figuras más importantes de la techno cumbia peruana, un género que alcanzó gran popularidad en la década de 1990 y sigue vigente en la música tropical latinoamericana.

Con esta colaboración, la artista respalda el talento de Andrea Martínez y abre paso a una nueva generación de intérpretes del género.

Mira el videoclip