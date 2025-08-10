La cuenta regresiva para el esperado estreno de “Luz de Luna 4″ ha comenzado, y América Televisión acaba de encender la expectativa con un segundo avance que promete emociones intensas, grandes sorpresas y el inconfundible sello musical que ha convertido a esta telenovela en un fenómeno nacional.

La promoción abre con la participación estelar de Rossy War, la reina indiscutible de la tecnocumbia, interpretando en escena su mayor éxito musical frente a un grupo de niños en un evento popular. Entre ellos, un pequeño llamado León (Sebastián Yaipén) recibe de la artista una frase que marcará para siempre su destino: “Un día tú vas a ser un gran cantante, vas a ser el León de la cumbia”. Un momento cargado de emoción y simbolismo que conecta la historia con las raíces musicales del protagonista.

Pero la sorpresa no termina ahí. El niño León es interpretado por Sebastián Yaipén, hijo del reconocido cantante Christian Yaipén, líder del emblemático Grupo 5. Con apenas 8 años, el pequeño debuta en la actuación demostrando que el talento y la pasión por la música corren por sus venas.

La trama da un salto al presente para mostrarnos a León adulto (André Silva) viajando a Ayacucho. En un velorio, se le ve conmovido frente a una fotografía de su infancia junto a su amigo Rubén. Sin embargo, la nostalgia se transforma en tensión cuando un misterioso joven lo enfrenta con hostilidad, advirtiéndole que no es bienvenido. ¿Qué secretos del pasado están por salir a la luz? ¿Qué heridas no han cicatrizado?

Con tres temporadas exitosas y un spin-off que conquistó al público, Luz de Luna se ha consolidado como la producción más querida de la televisión peruana. Esta cuarta entrega, producida por Del Barrio Producciones para América Televisión, promete más drama, giros inesperados y momentos musicales que quedarán en la memoria de los espectadores.