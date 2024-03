Move Concerts, la empresa organizadora detrás del anticipado concierto de Royal Blood en Lima, ha anunciado que la banda encargada de calentar los ánimos antes del show principal será Mundaka, el grupo de rock peruano. Conocidos por su vibrante fusión de surf rock, dream pop, reggae y jazz, Mundaka promete ofrecer una apertura memorable, preparando el escenario para la noche inolvidable del 7 de abril.

Formada por Rodrigo Vera Tudela en la guitarra y voz, Richard Ángeles en la batería y coros, Rafael Sarmiento en el bajo, y Nicolás Del Castillo en la guitarra, Mundaka ha capturado la atención tanto de críticos como de fanáticos desde su debut en vivo en el 2013. Con grandes temas como “Atrapado entre la gente”, “Endless Summer” y “Desaparecer”, su actuación es una adición emocionante a una noche ya de por sí espectacular.

Por otro lado, Royal Blood, con su presencia imponente en el escenario y un repertorio que incluye éxitos de toda su carrera como “Figure It Out”, “Out Of The Black”, “Lights Out” y “Little Monster”, está listo para electrizar a Lima con su potente sonido.

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket y cuentan con 25% descuento con tarjetas BBVA.

Royal Blood en Lima

Cuándo: 7 de Abril

Dónde: Sede Legado Videna, Puerta 1 Av. Del Aire s/n, San Luis, Lima.

Precios:

Campo A: S/260

Campo B: S/150

*Incluyen descuento y comisión de Teleticket