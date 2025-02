“La salsa no agoniza, ni el rock, ni el tango, ni el jazz. Son géneros que vivirán siempre porque forman parte del ADN universal”, dice un contundente Rubén Blades en charla con Correo, en honesta defensa de un género musical que lleva desde hace mucho como emblema. El cantautor panameño no le corre a la polémica, menos a callar lo que piensa. y hasta nos responde sobre lo que opina de Bad Bunny, que sorprendió a medio mundo lanzando un álbum con ritmos originarios de Puerto Rico. “Lo que hizo Bad Bunny fue reconocer eso: él se crió dentro de un ambiente musical de salsa, que lo nutrió y lleno de memorias, reconoce esa realidad. Aunque él se haya desarrollado en otra dirección, ¿quién ha dicho que no puede por eso apoyar y disfrutar otros ritmos y corrientes musicales?”, dice Blades, que el próximo 24 de abril estará junto a Marc Anthony, Víctor Manuelle y Daniela Darcourt en el Nacional.

Entonces, no hay que vuelta que darle, la salsa goza de buena salud... El género se mantiene con el continuo aporte del gran combo, Eddie Palmieri, La Sonora Ponceña, Gilberto Santa Rosa, , Marc Anthony, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Oscar De León, Niche, Willie Colon, Sheila E, Richie Ray Y Bobby Cruz, Roberto Delgado, su orquesta y yo mismo, entre otros, que seguimos creando y tocando. No hay que olvidarse de lo que ya existe como antecedente y que no desaparecerá, desde Celia Cruz, Machito y Bauza, Hasta Ismael Rivera, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Las Estrellas De Fania, Fruko, Bobby Valentín, Roberto Roena, y tantos otros...

Un verdadero músico no debería mirar sobre el hombro del prejuicio a otras formas de hacer música solo porque no le gusta y lo peor, que nunca ha escuchado.

La curiosidad es el motor para el aprendizaje. La persona que no es curiosa jamás aprenderá algo nuevo.

En todas las épocas siempre las nuevas propuestas musicales provocan rechazo entre quienes consideran que se debe seguir la tendencia. ¿Lo mismo te pasó en tus primeros discos? Lo que fue difícil para mi al principio era que la radio programara mis composiciones porque eran muy largas. Creo que el público siempre se interesó en historias que describen su realidad, su esperanza y sus problemas. Aún existe rechazo entre algunos a canciones que describan situaciones reales, de manera honesta. Hay quienes aún creen que la música solo sirve para escapar, para entretener, y no para denunciar, documentar o proponer. Así que para compositores como yo la difusión nunca será garantizada.

Las canciones siempre deben tener su tiempo de exposición para que llegue a la gente, hoy la industria exige a los nuevos talentos lanzar canciones cada mes para enfrentar a la competencia. A las grandes empresas discográficas les interesa solamente el aspecto del negocio y solo hacer dinero, no hacer cultura, ni arte. Es un medio de mucha competencia así que no es de extrañar la repetición de modelos y fórmulas para mantener el ciclo de la producción andando.

"Nadie triunfa solo. Son muchos los factores que contribuyen al éxito. Sin apoyo nadie llega, es una realidad innegable", afirma Rubén Blades.

Un álbum como “Siembra”, clásico en la escena musical latinoamericana y mundial, se mantiene vigente y se considera una obra maestra. ¿Hay ciertas condiciones que se dieron para que eso suceda?

Asumo que lo principal fueron las letras. Las composiciones siguen vigentes porque la descripción de los temas continúan siendo actuales. La historia se repite en espiral. La calidad de la producción también fue vital, y Willie Colón de eso sabe, y mucho.

Y precisamente en el discurso de agradecimiento por el Latin Grammy por “Siembra 45 años” dijiste: “El éxito no es solo de una persona”...Siempre es bueno recordar que hay que saber manejar el ego en la industria musical.

Hay un dicho que dice; cuando quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Nadie triunfa solo. Son muchos los factores que contribuyen al éxito. Sin apoyo nadie llega, es una realidad innegable.

Has sido muy crítico con el primer gobierno de Donald Trump y sobre todo con su pensamiento y decisiones políticas. ¿Qué piensas de lo que se viene en este segundo mandato? Ese señor es un aprendiz de fascista. Pretende negar la diversidad que ayudó a crear a Estados Unidos y modificar a la constitución para adaptarla a su concepto de poder. El no quiere ser presidente: quiere ser Rey y eso es peligrosísimo para la democracia, a nivel nacional e internacional.

La música siempre será un instrumento para combatir totalitarismos y excesos… La música muestra una parte de nuestra capacidad y posibilidad. Lo más importante es no callar. El silencio empodera a los que no respetan los derechos humanos, ni son solidarios con la necesidad o el dolor ajenos. Hay que enfrentar a la corrupción política en todas sus manifestaciones, supervisando la actuación de los que administran nuestros países y participando de la tarea política de trabajar por el país, como lo hice por cinco años de mi vida. Creo que es posible crear una mejor sociedad y en esa dirección continuaré trabajando.